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Teşkilat dizisi Ceren ölüyor mu? Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu diziden ayrılıyor mu?

17.04.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Ceren karakterine hayat veren oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Ekrana gelecek olan yeni bölümde Ceren, Halit Başkan ile yüzleşecek. Elinde bir bombanın pimi bulunan Ceren'in ölüp ölmeyeceği sorgulanıyor. Peki Teşkilat dizisi Ceren ölüyor mu? Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu diziden ayrılıyor mu? İşte merak edilenler...

Teşkilat dizisi Ceren ölüyor mu? Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu diziden ayrılıyor mu?

TRT1'in reyting rekorları kıran dizisi Teşkilat'da Ceren rolünü üstlenen Ezgi Eyüboğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Oyuncunun dizideki akıbeti araştırılırken, yayımlanan fragmanda da Ceren'in hayatına son vermek üzere olması dikkat çekti. Peki Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu diziden ayrılacak mı?

TEŞKİLAT DİZİSİ CEREN ÖLECEK Mİ?

Ceren karakterini dizide Ezgi Eyüboğlu canlandırıyor. Teşkilat'ın yayımlanan yeni fragmanında Ceren'in patlayan bir bina içinde kaldığı görülmüştü. Oyuncunun dizideki akıbeti hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil.

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Ancak gazeteci Birsen Altuntaş, karakter hakkındaki bir haberinde ''Dizinin Ceren’i Eyüboğlu aslında birinci sezonun ilk yarısında hikâyeden ayrılacaktı. Ancak karakter diziye çok yakışınca ömrü 2 sezon sürdü. Senaryodaki hikâyesi biten oyuncunun kaçıncı bölümde ayrılacağı ise yakında belli olacak.'' ifadelerini kullanmıştı.

Teşkilat'ın Ceren'inin ayrılıp ayrılmayacağı bölüm sonrası belli olmuş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Ezgi Eyüboğlu Teşkilat dizisi
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