Teşkilat dizisinde başrol oynayan Murat Yıldırım'ın diziden ayrılıyordu! Başrol için o oyuncuya teklif gitti

TRT’nin pazar akşamları yayınlanan Tims&B imzalı dizisi Teşkilat 5. Sezonunda da seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Burak Arlıel’in yönettiği, Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım iki sezon boyunca rol aldığı diziden 9 Haziran’da ekrana gelecek 111. bölümde ayrılacak.

TOLGA SARITAŞ'A TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yeni başrol oyuncusu için de yapım şirketinin daha önce unutulmaz Söz’de başrol oynayan Tolga Sarıtaş’a teklif götürdüğü iddia edildi.

Nişanlısı Zeynep Mayruk’la haziran ayında evlenmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş da geçen günlerde televizyona dizi yapacağını ve kendisini heyecanlandıran bir projeyle görüştüğünü açıklamıştı.





