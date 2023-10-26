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Teşkilat dizisinde bomba transfer! Al Sancak'ın yıldızı kadroda

26.10.2023 11:46 | Son Güncelleme:
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TRT'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat dördüncü sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Pazar akşamlarına damga vuran diziye bomba bir transfer daha yapıldı. Al Sancak'ın yıldızı kadroya dahil oldu.

Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Teşkilat dizisi dördüncü sezonuyla ekrana gelmeye başladı. Her bölümü ilgiyle takip edilen diziye bomba bir transfer daha gerçekleştirildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Arlıer’in yönettiği diziye Sibel Aytan dahil oldu.

Sibel Aytan 1

Son olarak “Al Sancak” dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken
Sibel Aytan fenomen dizide “Elif” rolüne hayat verecek.

Sibel Aytan 2

Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı dizide Murat Yıldırım (Ömer Atmaca), Aybüke Pusat (Neslihan Erdemsoy), Yunus Emre Yıldırımer (Korkut Sönmezay), Sarp Levendoğlu (İbrahim Karahoca), İlker Kızmaz (Gökhan Kargı), Ceyhun Mengiroğlu (Cihangir Erdemsoy), Serdar Yeğin (Uzay Çelenkli), Tuğçe Açıkgöz (Gizem Kırcalı), Ebru Nil Aydın (Sacide Atmaca), Melisa Akman (Nazlı Hisarca) ve Cengiz Bozkurt (Çetin Erdemsoy) başlıca rolleri paylaşıyor.

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