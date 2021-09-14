Teşkilat dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanları yayınlandı!

Ölmeden ölen vatan evlatlarının hayatının anlatıldığı Teşkilat dizisi, izleyicide büyük etki yaratmıştı. Halkı ve ülkesi için canını ortaya koyarak mücadele eden Teşkilat mensuplarının mücadelesi, izleyiciler tarafından tam not almıştı. Fenomen dizinin yeni sezon tarihi ve fragmanı paylaşıldı.
TRT1 ekranlarında yayınlanan olan 'Teşkilat' dizisi, 26 Eylül Pazar günü yeni sezonuyla seyircisiyle buluşacak.
Teşkilat dizisinin 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı. Gürkan Uygun ve Hakan Boyav’ın da kadroya dahil olmasıyla diziye ayrı bir heyecan geldi.
TIMS&B Productions'ın yapımcılığını üstlendiği TRT 1 dizisi Teşkilat’ın yeni sezonuna dair ilk bölüm fragmanı yayınlandı.
İlk bölüm fragmanının ardından 2. fragman da izleyicilerle paylaşıldı.
Deniz Baysal Yurtçu
Çağlar Ertuğrul
Ezgi Eyüboğlu
Mesut Akusta
Ezgi Şenler
Gürkan Uygun
Tuncer Salman
Serdar Yeğin
Mehmet Usta
Hakan Boyav
Nihat Altınkaya