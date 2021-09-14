Teşkilat dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanları yayınlandı!

Ölmeden ölen vatan evlatlarının hayatının anlatıldığı Teşkilat dizisi, izleyicide büyük etki yaratmıştı. Halkı ve ülkesi için canını ortaya koyarak mücadele eden Teşkilat mensuplarının mücadelesi, izleyiciler tarafından tam not almıştı. Fenomen dizinin yeni sezon tarihi ve fragmanı paylaşıldı.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT1 ekranlarında yayınlanan olan 'Teşkilat' dizisi, 26 Eylül Pazar günü yeni sezonuyla seyircisiyle buluşacak.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Teşkilat dizisinin 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı. Gürkan Uygun ve Hakan Boyav’ın da kadroya dahil olmasıyla diziye ayrı bir heyecan geldi.

TIMS&B Productions'ın yapımcılığını üstlendiği TRT 1 dizisi Teşkilat’ın yeni sezonuna dair ilk bölüm fragmanı yayınlandı.

İlk bölüm fragmanının ardından 2. fragman da izleyicilerle paylaşıldı.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN OYUNCULARI

Deniz Baysal Yurtçu

Çağlar Ertuğrul

Ezgi Eyüboğlu

Mesut Akusta

Ezgi Şenler

Gürkan Uygun

Tuncer Salman

Serdar Yeğin

Mehmet Usta

Hakan Boyav

Nihat Altınkaya



