Teşkilat dizisinin14. bölümünden (Sezon finali) ön izleme sahnesi geldi| Seni diri diri yanarken izlemeyeceğim!

TRT’nin sevilen dizisi Teşkilat nefes kesen bir bölümle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları toplayan dizide sezon finali için geri sayım başladı. 14'üncü bölüm ile ekranlara veda etmeye hazırlanan dizinin yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesi tansiyonu arttırırken, Pınar ve Hakkı dayının akıbeti merak edilmeye başlandı.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN YEN BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

TRT'nin MIT desteklisi dizisi Teşkilat'ın yeni bölümünde, ekip saldırıya uğruyor. Hakkı Dayı Pınar’ın ısrarlarına rağmen onu geride bırakmamak için elinden geleni yapıyor. Peki Hakkı, Pınar'ı diri diri yanmaktan kurtulabilecek mi?

TEŞKİLAT DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Fadi Türkiye’ye getirildi ve Kale’ye yönelik planlanan saldırı ile ilgili sorguya alındı; ancak yöneltilen bütün soruları cevapsız bıraktı. Şef, Fadi’nin yakalanışı ile birlikte, planı devam ettirmek için Ceren’e talimat verdi. Karargahta yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ceren için yolun sonuna gelindiği kararına varıldı.



Tim, Ceren’i Şef’in de dahil olduğu tüm bağlantıları ile birlikte yakalamak için bir plan yaptı. Bu sırada bir saldırı düzenlemek için Türkiye’ye gelen teröristler, televizyona çıkıp tehditler savurdu. Planlanan saldırının detaylarına ulaşabilmek için her yolu deneyen Uzay, Fadi’nin aktardığı paraların izini sürebilmek için Gürcan’a ihtiyaç duydu.



