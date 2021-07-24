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Teşkilat ikinci sezonu öncesi hem ayrılık hem de kadroya katılan yeni bir ünlü var!

24.07.2021 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Teşkilat dizisi oyuncu kadrosuna hem katılanlar hem de ayrılanlar var. Zehra karakterinde izlediğimiz Deniz Baysal, Temmuz sonu gibi Ankara’ya giderek ekibe katılacağını söyledi.

Teşkilat ikinci sezonu öncesi hem ayrılık hem de kadroya katılan yeni bir ünlü var!

Teşkilat dizisinde rol alan Deniz Baysal’ın, Temmuz ayının sonunda Ankara’ya gideceğini söylemesi dizinin çekimlerinin yakında başlayacağı anlamına geliyor. Teşkilat dizisinin 14 bölüm süren ilk sezonu büyük reytingler, güçlü aksiyon sahneleri ve sosyal medyada etkileşimi yüksek bir ortam getirdi.

Teşkilat’ın ikinci sezonu öncesi yaşanan önemli ayrılık reji kısmında gerçekleşti. Yönetmen, Keche lakaplı Hakan Kırvavaç projeye veda etti. Ünlü yönetmen 14 bölüm süren ilk sezonda çok iyi bir anlatım dili oluşturmuş ve dizinin başarısına da büyük katkı yapmıştı.

SON YAZ’IN YÖNETMENLERİ TEŞKİLAT DİZİSİNE TRANSFER OLDU

İkinci sezonda ise dizinin yönetmeni olarak Son Yaz’ı çeken Burak Arlıer ile Burak Müjdeci yönetecek. Son Yaz dizisindeki başarılı performansıyla Burak Arlıer’in Teşkilat’ta da iyi bir dönem yaşaması bekleniyor. Dizide ise bazı değişimler yaşanacağı gelen bilgiler arasında.

Hikayeye yeni karakterler katılacak ve aksiyonu bol sahneler yine izleyicileri etkileyecek. Payitaht Abdülhamid dizisinde Mahmut Paşa olarak uzun süre ekranda yer alan, Maraşlı dizisinde ise Hurdacı olarak 7 bölüm bulunan Hakan Boyav, Teşkilat dizisinin kadrosuna katıldı.

hakanboyav-payitahtabdulhamid

Diziye yeni isimlerin de katılması, hikayenin daha etkili hale gelmesi için önemli yeniliklerin yapıldığı ile ilgili bilgiler de gelmeye devam ediyor. Teşkilat dizisinin ikinci sezon çekimlerine az kaldı ve yeni isimler yakında ortaya çıkacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Boyav Teşkilat dizisi
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