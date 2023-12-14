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Teşkilat'ın yıldızı Aybüke Pusat'tan iddialı pozlar! Bir bakan bir daha baktı

14.12.2023 16:20 | Son Güncelleme:
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TRT1'in sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat'a yeni sezonda dahil olan ünlü oyuncu Aybüke Pusat başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla da dikkat çeken güzel oyuncu son pozlarıyla olay oldu. Pusat'ın iddialı tarzına beğeni yağdı.

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve iddialı pozlarıyla sıkça gündeme gelen güzel oyuncu Aybüke Pusat yeni sezonda TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ın kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyunculuk performansı ile dikkat çeken Pusat bu defa son pozlarıyla olay oldu.

Siyah vücudunu saran bir elbise giyen Aybüke Pusat kombinini kürk ile tamamladı. Pusat'ın peş peşe paylaştığı iddialı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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Aybüke Pusat'ın pozlarına sosyal medyada; 'Ne kadar güzelsin', 'Bu kadar güzel olunmaz ki', 'Bu güzellik gerçek mi?', 'Sana bayılıyorum', 'Gerçek olamayacak kadar güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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22 Mayıs 1995 Ankara doğumlu Aybüke Pusat, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Bale bölümünde üniversite eğitimini tamamladı. Pusat, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde 2. üniversitesini okudu.

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Konservatuarda okurken bale dersinde kalçasından yaralanan Aybüke Pusat, ameliyat olarak dans ve baleyi bırakmak zorunda kaldı.

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Ardından 2014 Miss Turkey yarışmasına katılarak üçüncü seçildi. Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak 2014 yılında ekrana gelen Medcezir dizisiyle başladı.

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