Teşkilat'ın yıldızı Çağlar Ertuğrul'un yeni adresi belli oldu! Bakın hangi fenomen diziye katıldı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve yakışıklılığıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Çağlar Ertuğrul son dönemde dijital yapımlarda rol alıyor. Son olarak Magarsus dizisinde rol alan Ertuğrul, Ay Yapım’ın TOD için çekeceği “Renkli Rüyalar Oteli” adlı dijital dizinin ardından da yeni bir yapım ile anlaştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu Blutv’nin 2. sezonu merakla beklenen fenomen dizisi “Prens”in ekibine katıldı. Ertuğrul, geçen salı okuma provası yapılan dizide bir gemiciye hayat verecek ve Bongomia Prensi’yle (Giray Altınok) yolları kesişecek.

Dizinin yeni sezon kadrosuna Zeynep Tuğçe Bayat ve Engin Benli de katıldı. Gökdeniz Uslu’nun yöneteceği dizinin senaryosunu ise aynı zamanda başrolü oynayan Giray Altınok ile Kerem Özdoğan kaleme alıyor.





