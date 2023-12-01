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Teşkilat'ın yıldızı Çağlar Ertuğrul'un yeni adresi belli oldu! Bakın hangi fenomen diziye katıldı

01.12.2023 13:09 | Son Güncelleme:
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Teşkilat dizisinde hayat verdiği 'Serdar Kılıçarslan' karakteriyle büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul, Ay Yapım’ın TOD için çekeceği “Renkli Rüyalar Oteli” adlı dijital dizinin ardından bir dijital diziyle daha el sıkıştı. Ünlü isim fenomen dizinin kadrosuna dahil oldu.

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve yakışıklılığıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Çağlar Ertuğrul son dönemde dijital yapımlarda rol alıyor. Son olarak Magarsus dizisinde rol alan Ertuğrul, Ay Yapım’ın TOD için çekeceği “Renkli Rüyalar Oteli” adlı dijital dizinin ardından da yeni bir yapım ile anlaştı.

Çağlar Ertuğrul 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu Blutv’nin 2. sezonu merakla beklenen fenomen dizisi “Prens”in ekibine katıldı. Ertuğrul, geçen salı okuma provası yapılan dizide bir gemiciye hayat verecek ve Bongomia Prensi’yle (Giray Altınok) yolları kesişecek.

Çağlar Ertuğrul 2

Dizinin yeni sezon kadrosuna Zeynep Tuğçe Bayat ve Engin Benli de katıldı. Gökdeniz Uslu’nun yöneteceği dizinin senaryosunu ise aynı zamanda başrolü oynayan Giray Altınok ile Kerem Özdoğan kaleme alıyor.

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