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  4. Teşkilat'tan ayrılan Deniz Baysal'ın yeni adresi belli oldu! Bakın hangi dizi ile geri dönüyor

Teşkilat'tan ayrılan Deniz Baysal'ın yeni adresi belli oldu! Bakın hangi dizi ile geri dönüyor

24.08.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşkilat dizisinde hayat verdiği Zehra karakteriyle büyük beğeni toplayan Deniz Baysal'ın projeden ayrılması hayranlarını üzmüştü. Diziye Baysal'ın yerine kimin geleceği merak edilirken ünlü oyuncunun yeni projesi belli oldu.

Kaçak Gelinler, Fazilet Hanım ve Kızları, Söz, Hizmetçiler, Teşkilat gibi birçok başarılı projede yer alan Deniz Baysal oyunculuk performansı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Üç sezon boyunca Teşkilat dizisinde başrol oynayan Deniz Baysal'ın ayrılık kararı herkesi üzmüştü.

Ünlü oyuncuya diziden ayrılışının üzerine teklif üzerine teklif yağdı. Yeni projesi merak edilen Deniz Baysal'dan müjdeli haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Baysal gelen çok sayıda teklif üzerine kararını verdi ve Ay Yapım’la anlaştı.

Deniz Baysal 4

Başarılı oyuncu “Ne Gemiler Yaktım” adlı dizide başrol oynayacak. Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı dizide Baysal, “Rengin” adlı bir kız çocuğu olan “Yasemin” karakterine hayat verecek.

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Henüz yönetmeni belli olmayan dizi Show TV’de izleyicisinin karşısına çıkacak. İki kadının sarsıcı hikâyesini konu alan Ne Gemiler Yaktım'da Fidan rolüne ise Devrim Özkan hayat verecek.

Deniz Baysal 2

Deniz Baysal 1

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