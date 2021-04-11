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Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Ekip Kuzey Irak operasyonu düzenliyor

11.04.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in MİT dizisi Teşkilat'ın 6. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Teşkilat'ın yeni bölümde, MİT'in özel ekibiyle Fadi arasında Hulki ve Leyal takası yaşanacak. Fadi'nin sevgilisi Leyal'ı ele geçiren ekip, Hulki'yi kurtarmak için Kuzey Irak'ta operasyon yapacak. Fadi, Kuzey Irak'ta yapılacak takasa kendisi de katılacak. Ancak MİT ekibi SİHA desteğiyle nefes kesen bir operasyon yapacak.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Ekip Kuzey Irak operasyonu düzenliyor

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 11 Nisan Pazar akşamı yayınlanacak olan 6. bölümünün fragmanları yayınlandı.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TEŞKİLAT 6. BÖLÜM 1. FRAGMANI

TEŞKİLAT 6. BÖLÜM 2. FRAGMANI

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU? TEŞKİLAT 5. BÖLÜM ÖZET

Patlayıcı yüklü minibüse hapsedilmiş Serdar’ın fazla zamanı yoktur. Uluslararası kamuoyunda Türkiye’yi zor duruma düşürecek bombalı saldırı gerçekleşmek üzeredir.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Ekip Kuzey Irak operasyonu düzenliyor

Zehra, Pınar ve Hakkı ise Alman polisinin ablukası altında, bomba yüklü aracın uzaklaşmasını izlemek zorunda kalırlar! Mete Bey, karargahta olasılıkları değerlendirirken, saniyelerle yarışan ekip, Hulki’nin tehlikeli manevrası ile hem zaman kazanır hem de krizi önleyebilir.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Ekip Kuzey Irak operasyonu düzenliyor

Neo-Naziler ise planlarına sadık kalarak, Türkiye aleyhinde yayın yapan derginin önündeki protesto alanına gelirler.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Ekip Kuzey Irak operasyonu düzenliyor

Esir tuttukları Serdar’ı da protestocuların arasında göstererek, herkesi havaya uçurma planları neredeyse tamamen gerçekleşir! Ancak, ekip üyeleri birbirinden ayrı düşse de olağanüstü bir mücadele vermeye devam ederler.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Ekip Kuzey Irak operasyonu düzenliyor

Verilen mücadelede bir de kayıp verirler: Hulki Rainer’e, dolayısıyla da Fadi’ye esir düşer. O Almanya’da babası da yoğun bakımda hayat mücadelesi vermektedir.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Ekip Kuzey Irak operasyonu düzenliyor

Ceren deşifre olduğundan şüphelenmektedir. Operasyonlardaki başarısızlığından dolayı Fadi’nin güvenini kaybetmiştir. Yolun sonuna geldiğini düşündüğü anda Serdar’ın kendisine evlenme teklif etmesiyle tüm dengeler değişir.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l Ekip Kuzey Irak operasyonu düzenliyor

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TRT 1 Çağlar Ertuğrul Ezgi Eyüboğlu Ezgi Şenler Nihat Altınkaya Teşkilat dizisi
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