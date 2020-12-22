Tesla Model X'e rakip geliyor!

Jaguar yeni bir model için kolları sıvadı. I-Pace'in üstüne yerleşecek olan model, Tesla Model X'e direkt rakip olacak.

TESLA MODEL X'E RAKİP GELİYOR

İngiliz üretici, eski Renault CEO'su Thierry Bollore markanın başına geçmesinden sonra adeta bir elektrikli devrim yaşadı. Bollore; Jaguar'ı, Tesla ve Polestar karşısına çıkacak bir marka olarak hayal ediyor. Özellikle Jaguar J-Pace hakkında çok net bilgiler yok. Gelen söylentilere göre yeni üretilecek olan bu model, yeni nesil XJ ve Range Rover modellerinin de omurgası olan MLA platformunu kullanacak. Bu platform, dizel , PHEV ve tam elektrikli otomobillerin hepsini destekliyor.

JAGUAR J-PACE’İN MENZİLİ NE KADAR OLABİLİR?

J-Pace, Jaguar'ın Castle Bromwich fabrikasında üretilecek. Bu model direkt olarak Tesla Model X'e rakip olacak. Modelin menzili ise şu an için net değil. Gelen duyumlara göre modelin 480 kilometrenin üstünde olması bekleniyor. MLA platformu batarya konusunda da modele destek olacak. Platform 100 kWh'lık batarya hacminin modelde yer almasını sağlayacak. Böylece model tahmin edilenden daha uzun menzile sahip olabilecek.



