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Test kitabına giren Mahmut Tuncer sessizliğini bozdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 09:56 | Son Güncelleme

"Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere" cümlesiyle özel bir yayın evinin test kitabına girdiği için sosyal medyada tartışma konusu olan Mahmut Tuncer, suskunluğunu bozdu.

Test kitabına giren Mahmut Tuncer sessizliğini bozdu

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere" cümlesiyle Mantık test kitabına girdiği için sosyal medyada alay konusu oldu. Konu hakkında açıklama yapan Tuncer "Bizim sanatımızın dışında espritüel kişiliğimiz ön plandadır." dedi.

"HALAY ERKEKLE KADIN EŞİTLİĞİNİ GÖSTEREN BİR OYUNDUR"

Sosyal medyada Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitabında yer aldığı iddiasıyla tepki çeken Mahmut Tuncer'in sözünün özel bir yayınevinin test kitabında olduğu anlaşıldı. Olayın kısa sürede sosyal medyada gündem olmasından sonra RS FM'de Atilla Güner ile Akşam Postası'na açıklama yapan Tuncer, şunları söyledi: "Ben onu yıllar önce söyledim. Bizim sanatımızın dışında espritüel kişiliğimiz ön plandadır. Bizim birçok laflarımız olmuştu ama en çok gündemde kalan bu söz oldu. Halay birleştirici, konuşturucu, seviştirici yani sevecen, kardeşlik sembolü, küsleri barıştıran, erkekle kadın eşitliğini gösteren bir oyundur.

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"DERS KİTAPLARI SIKICIDIR, GÜZEL BİR ŞEY KOYMUŞLAR NE VAR BUNDA?"

Benim bu kitaba konulmasından haberim yok. İzin isteseler verirdik. Böyle bir şeye layık görmüşlerse teşekkür ederdik. Bunda bir şey yok ki kardeşim. Ders kitapları sıkıcıdır. Buna böyle güzel bir şey koymuşlar ne var ki bunda? Biz insanlara hoş gelen bir şeyiz. Öğrenci açıp beni görünce sevinir. Hocalar size sınava tabi tutuyorum Mahmut Tuncer burada ne demiş diye sınava tabi mi tutacak? Çocuklar espriyi görüp gülsünler dersten biraz uzaklaşsınlar diye… Hem benim dediğim doğru mantık ancak A noktasından B noktasına götürür başka nereye götürecek ki?"

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Mahmut Tuncer test kitabı

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