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  4. Test sonucunu iş görüşmesine giderken öğrendi! Pozitif çıkan yolcuya para cezası

Test sonucunu iş görüşmesine giderken öğrendi! Pozitif çıkan yolcuya para cezası

22.11.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş görüşmesi için Samsun'dan Balıkesir'e giden bir kişi, otobüste yolculuk ettiği sırada PCR test sonucunun pozitif olduğunu öğrendi. Testi sonuçlanmadan otobüse binmesi nedeniyle karantina ihlali kapsamında yolcuya 3 bin 69 lira para cezası kesildi.

Test sonucunu iş görüşmesine giderken öğrendi! Pozitif çıkan yolcuya para cezası

Samsun'da PCR testi veren Mustafa Can Kavas, sonucunu beklemeden Balıkesir'e iş görüşmesine gitmek için otobüse bindi. Kavas, yolculuk ettiği esnada test sonucunun pozitif olduğunu öğrendi. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ise durumu Kırıkkale İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi.

KARANTİNAYA ALINDIĞI OTELE DE ÖDEME YAPACAK

Koronavirüs hastası Kavas, Kırıkkale 15 Temmuz Şehitler Terminali'nde indirildi. Filyasyon ekiplerince de karantina ihlalinden dolayı 3 bin 69 lira idari para cezası uygulandı. Ekipler, yapılan işlemlerin ardından Kavas'ı karantina oteline yerleştirdi. Kavas, 14 günlük karantina süresince günlüğü 100 liradan toplamda 1400 lira otele ödeme yapacak.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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