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Tetikçinin Oğlu dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Tetikçinin Oğlu oyuncuları ve isimleri

11.04.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tetikçinin Oğlu dizisi konusu ve oyuncuları için araştırmalar hız kazandı. Yeni dizi Tetikçinin Oğlu bu akşam başlayacak. Dizi her hafta salı akşamları ekrana gelecek. . Yapımcılığını Saner Ayar ile Ömer Durak’ın üstlendiği, genel hikaye ve senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, dizinin yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın ile Emre Aybek oturuyor. Peki, Tetikçinin Oğlu dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Tetikçinin Oğlu dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Tetikçinin Oğlu oyuncuları ve isimleri

Tetikçinin Oğlu konusu ve oyuncuları merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni dizi bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Kadrosunda ünlü oyuncuların yer aldığı Tetikçinin Oğlu'nda Korkmaz karakterine Timuçin Esen, İskender karakterine ise Şevket Çoruh hayat veriyor.

TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİ OYUNCULARI

Tetikçinin Oğlu dizisi oyuncuları arasında Timuçin Esen, Şevket Çoruh, Genco Özak'ın yanı sıra, Sezin Akbaşoğulları, Serhat Kılıç, Bahar Şahin, Esra Kızıldoğan ve Baran Can Eraslan gibi isimler bulunuyor.

tetikçinin-oğlu-dizisi

Timuçin Esen - Korkmaz
Şevket Çoruh - İskender Karayurt
Genco Özak - Metin Şengül
Sezin Akbaşoğulları - Huri Malik Karayurt
Serhat Kılıç - Esat Uncular
Bahar Şahin - Sibel Kayahan
Baran Can Eraslan - Yunus Geçkin

tetikçinin-oğlu-konusu

TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİ KONUSU

İskender ve Korkmaz, kırk yıldır sırtını birbirine dayamış iki dosttur. Korkmaz, İskender için elini kirletmekten çekinmez ve yıllar içinde tetikçisine dönüşür. İskender ise onun sayesinde işlerini büyütmüş, rakiplerinin korktuğu bir insana dönüşmüştür. Zamanı geldiğinde her şeyin başına geçireceği oğlu Yiğit, babasının gözüne girmek için bir iş organize eder ama işler beklediği gibi gitmez. Hayatını üç kağıtla kazanan, günübirlik yaşayan Metin ise, o gece olay yerindedir.

tetikçinin-oğlu-oyuncuları

Yaşanan olaylar sonucu Yiğit ölürken, Metin de büyük bir belanın içerisine düşer. Oğlunun ölümüyle tüm kontrolü kaybeden İskender, Korkmaz’dan oğlunun katilini bulmasını ister. Bir süre iz süren Korkmaz, sonunda hedefe ulaşmak üzereyken büyük bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Artık Korkmaz, Metin ve İskender için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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