Tevfik Göksü'nun canlı yayındaki sözlerine Murat Ongun'dan tepki: Karar varsa istifa edeceğim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CNN Türk'te "Ne Oluyor?" adlı programa konuk oldu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, CNN Türk'e tepki göstererek programa katılmak istediğini ancak cevap hakkının kullandırılmadığını söyledi.

"YALANCILIĞI TESCİLLENMİŞ BİR ARKADAŞ"

Ongun'un sosyal medyadaki açıklamalarına isim vermeden cevap veren Göksu, "Türkiye'de yalancılığı tescillenmiş bir arkadaş" ifadesini kullandı. İşte Göksu'nun o açıklamaları:

"Ben sadece şunu söylerim. O ismi geçen arkadaş mahkeme kararıyla Türkiye'de yalancılığı tescillenmiş bir arkadaş. Mahkeme kararıyla... Fazilet Durağı'nda yalancılığı mahkeme kararıyla tescillenmiş bir belediyenin çalışanıyla ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Danışman arkadaşlarımız gerekli cevabı verir."

MURAT ONGUN'DAN TEPKİ GELDİ

Tevfik Göksu'nun açıklamasına sosyal medyadan tepki gösteren İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Tevfik Göksu bu akşam CNN Türk’te “Murat Ongun mahkeme kararı ile yalancı ilan edilmiştir” dedi. Mahkeme kararı varsa ben istifa edeceğim, yoksa Tevfik Göksu’yu istifaya davet ediyor ve meydan okuyorum! (Danıştay kararı elimde, düşünerek hareket ediniz lütfen.)" ifadelerini kullandı.

Tevfik Göksu bu akşam CNN Türk’te “Murat Ongun mahkeme kararı ile yalancı ilan edilmiştir” dedi. Mahkeme kararı varsa ben istifa edeceğim, yoksa Tevfik Göksu’yu istifaya davet ediyor ve meydan okuyorum!



(Danıştay kararı elimde, düşünerek hareket ediniz lütfen.) — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 2, 2022



