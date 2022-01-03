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Tevfik Göksü'nun canlı yayındaki sözlerine Murat Ongun'dan tepki: Karar varsa istifa edeceğim

03.01.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun CNN Türk'teki canlı yayında kendisiyle ilgili "İsmi geçen arkadaş mahkeme kararıyla Türkiye'de yalancılığı tescillenmiş bir arkadaş. Fazilet Durağı'nda yalancılığı mahkeme kararıyla tescillenmiş bir belediyenin çalışanıyla ilgili söyleyeceğim bir şey yok." ifadelerine tepki gösterdi. Ongun, "Mahkeme kararı varsa ben istifa edeceğim, yoksa Tevfik Göksu’yu istifaya davet ediyor ve meydan okuyorum!" ifadelerini kullandı.

Tevfik Göksü'nun canlı yayındaki sözlerine Murat Ongun'dan tepki: Karar varsa istifa edeceğim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CNN Türk'te "Ne Oluyor?" adlı programa konuk oldu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, CNN Türk'e tepki göstererek programa katılmak istediğini ancak cevap hakkının kullandırılmadığını söyledi.

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"YALANCILIĞI TESCİLLENMİŞ BİR ARKADAŞ"

Ongun'un sosyal medyadaki açıklamalarına isim vermeden cevap veren Göksu, "Türkiye'de yalancılığı tescillenmiş bir arkadaş" ifadesini kullandı. İşte Göksu'nun o açıklamaları:

"Ben sadece şunu söylerim. O ismi geçen arkadaş mahkeme kararıyla Türkiye'de yalancılığı tescillenmiş bir arkadaş. Mahkeme kararıyla... Fazilet Durağı'nda yalancılığı mahkeme kararıyla tescillenmiş bir belediyenin çalışanıyla ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Danışman arkadaşlarımız gerekli cevabı verir."

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MURAT ONGUN'DAN TEPKİ GELDİ

Tevfik Göksu'nun açıklamasına sosyal medyadan tepki gösteren İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Tevfik Göksu bu akşam CNN Türk’te “Murat Ongun mahkeme kararı ile yalancı ilan edilmiştir” dedi. Mahkeme kararı varsa ben istifa edeceğim, yoksa Tevfik Göksu’yu istifaya davet ediyor ve meydan okuyorum! (Danıştay kararı elimde, düşünerek hareket ediniz lütfen.)" ifadelerini kullandı.


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CNN Türk AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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