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  4. TGB paylaştı: ABD askerinin başına çuval geçirildi! "Yankee go home!"

TGB paylaştı: ABD askerinin başına çuval geçirildi! "Yankee go home!"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.09.2024 16:26
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Türkiye Gençlik Birliği (TGB) bir ABD askerinin kafasına çuval geçirdi. Birleşik Devletler Donanması'na ait çok amaçlı bir amfibi hücum gemisi olan ve ABD'nin en büyük taaruz gemisi USS Wasp'ta görevli olan ABD askerinin kafasına çuval geçirildiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

TGB, sosyal medya hesabı üzerinden bir ABD askerinin kafasına çuval geçirdikleri bir sahneyi paylaştı. TGB'nin yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler şu şekilde:

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"ABD'nin en büyük taaruz gemisi USS Wasp'ta görevli ABD askerlerine çuval geçirdik!"

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"ABD ASKERLERİ ÜLKEMİZİ KİRLETEMEZ"

Mehmetçiğimizin ve binlerce Filistinlinin kanını elinde taşıyan ABD askerleri ülkemizi kirletemez.

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Bu topraklara her adım attığınızda sizi hak ettiğiniz gibi karşılayacağız!"

"ABD ASKERLERİNİN TÜRKİYE'DE YERİ YOK!"

Eyleme liderlik eden TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin,

"İsrail’e kalkan olan, Mehmetçiğin ve binlerce Filistinli’nin katili olan Amerikan askerlerine bu topraklarda rahat vermeyeceğiz. Vatan evlatları Amerikan kurşunlarıyla şehit edilirken ABD askerleri ellerini kollarını sallayarak ülkemizde rahat rahat gezemez! Eli kanlı ABD askerlerinin Türkiye’de yeri yok! Mehmetçiğin katilleri, Filistinlilerin, Iraklıların, Yemenlilerin katilleri defolun gidin ülkemizden.

30 Ağustos’un yıl dönümünde limanlarımıza gelip Türk milletine meydan okuyanlardan hesap soracağız!" sözlerini kullandı.

Amerikan askerinin başına çuvalı geçiren TGB’liler “Mehmetçiğin Katili Amerika, Üslere El Konsun ABD Defolsun, Katil ABD, Katil İsrail, Atatürk Gençliği Görev Başında” sloganlarını attı.

8 TGB'Lİ GÖZALTINDA

Olay sonrası 8 TGB'linin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Asker abd
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