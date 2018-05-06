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TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.05.2018 09:20 | Son Güncelleme

TGRT Haber sunucusu Ela Rümeysa Cebeci, reji ekibinin haberle ilgili görüntüleri verdiğini düşündü ve cep telefonunu eline alarak kahkaha atmaya başladı

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

TGRT Haber'de dün gece dikkat çeken bir canlı yayın kazası yaşandı.

Gece 02.20 sularında TGRT haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci, TSK'nın Güneydoğu'da PKK terör örgütüne yönelik yaptığı haberleri sundu. Reji ekibinin haberle ilgili görüntüleri vermeye başladığını düşünen haber sunucusu, eline cep telefonunu aldı ve kahkahalar ile gülmeye başladı.

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NEYE UĞRADIĞINA ŞAŞIRDI

Gülmeye devam eden haber spikeri kısa süre sonra kendisinin görüntüsünün canlı yayına aktarıldığını şaşkınlık içinde fark etti.

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Haber sunucusu sonrasında tekrar haberleri sunduğu görüntüsüne geri döndü.

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TGRT Haber sunucusu Ela Rümeysa Cebeci

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