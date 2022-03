The Adam Project filmi konusu nedir? The Adam Project oyuncuları kimdir? The Adam Project nereden izlenir?

Netflix'ten yeni bir yapım daha geldi. The Adam Project uzun süredir beklenen yapımlar arasındaydı. Beklenen film sonunda yayımlandı. The Adam Project filminin başrolünde dünyaca ünlü aktör Ryan Reynolds yer alıyor. Yeni Netflix filmi The Adam Project bugün yayımlandı. The Adam Project filminin konusu ve diğer oyuncuları araştırılmaya başlandı. Gelin The Adam Project filmini baştan sona bir inceleyelim...

THE ADAM PROJECT KONUSU NEDİR?

Filminde 13 yaşındaki Adam Reed, bir yıl önce aniden ölen babasının acısını yaşarken garajında saklanan yaralı bir pilotu bulur. Bu gizemli pilot, zaman yolculuğunun yeni başladığı bir gelecekten gelen kendisidir ve gizli bir görev için her şeyi riske atarak zamanda geri gitmiştir. Bu ikili babalarını bulmak, işleri yoluna koymak ve dünyayı kurtarmak için birlikte geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarlar. Hem genç hem de yetişkin Adam, babalarının kaybıyla yüzleşir ve kendilerini şekillendiren yaraları iyileştirme şansına sahip olurlar. Görevin zorluğuna ek olarak, iki Adam birbirlerinden gerçekten pek hoşlanmadıklarını keşfederler ve dünyayı kurtarmak için önce nasıl anlaşabileceklerini bulmaları gerekir.

THE ADAM PROJECT OYUNCULARI KİMLERDİR?

Filmin başrolünde Ryan Reynolds'ın yanı sıra Zoe Saldana, Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Catherine Keener gibi isimlerin rol alıyor. "The Adam Project"in senaryosu Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett ve Mark Levin'den oluşan bir senaryo ekibi tarafından kaleme alındı.

THE ADAM PROJECT NASIL İZLENİR?

The Adam Project filmi 11 Mart Cuma günü Netflix'te yayımlanmaya başladı. Netflix üyeleri bugünden itibaren The Adam Project filmini izleyebilirler.