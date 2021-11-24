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The Battle of Lake Changjin (Çangcin Gölü Muharebesi) Çin’in en fazla gişe hasılatı yapan filmi oldu

24.11.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kore Savaşı'nın konu edildiği The Battle of Lake Changjin (Çangcin Gölü Muharebesi) Çin'de tüm zamanların en fazla gişe hasılatı yapan sinema filmi oldu. Film gişede birçok Amerikan yapımını geride bırakmayı başardı.

The Battle of Lake Changjin (Çangcin Gölü Muharebesi) Çin’in en fazla gişe hasılatı yapan filmi oldu

Global Times'ın haberine göre film, bu akşam itibarıyla 5 milyar 694 milyon yuan (891 milyon dolar) gişe hasılatına ulaşarak, önceki gişe rekortmeni "Wolf Warrior 2" (Kurt Savaşçısı 2) filmini geride bıraktı.

Gösterime girdiği 30 Eylül'den bu yana 121 milyon kişinin izlediği film, en çok izlenen filmler arasında da 3'üncü sıraya yükseldi. 1 milyar 600 milyondan fazla kişinin izlediği 2017 yapımı Kurt Savaşçısı 2, Çin'de tüm zamanların en çok izlenen sinema filmi olarak yerini korudu.

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FİLMİN OYUNCULARINI TEBRİK ETTİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, sosyal medya paylaşımında, her iki filmde de rol alan aktör Vu Cing'i tebrik etti. Filmin başarısı, Çin'de sinema endüstrisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası eski günlerine döndüğünün işareti olarak görülüyor.

Çangcin Gölü Muharebesi, Kore Savaşı'nda Güney'deki hükümeti destekleyen ABD öncülüğündeki Birleşmiş Milletler (BM) güçlerine karşı Kuzey Kore'deki Rusya destekli Komünist güçlere destek veren Çin Halk Gönüllü Ordusu'ndan bir piyade birliğinin hikayesini anlatıyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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