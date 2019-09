The Last of Us Part 2 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Hatırlanacağı üzere ilk oyun da PlayStation 3’ün son zamanlarında satışa sunulmuş ve o nesle damga vurmuştu. Şimdi ise aynı durum PlayStation 4 için tekrarlanıyor. Görünen o ki The Last of Us 2 de bu nesle damga vuran oyunlardan biri olacak.

Geçtiğimiz günlerde oyunun çıkış tarihi açıklanmıştı. Ayrıca oyunda Türkçe alt yazı seçeneğinin yanı sıra Türkçe dublaj desteğinin de bulunacağı belirtilmişti. Açık konuşmak gerekirse, Türkçe dublaj haberi pek çoğumuz için sürpriz oldu.

Oyunun çıkış tarihinin açıklanmasının ardından Naughty Dog’un önemli isimlerinden Neil Druckmann bazı açıklamalarda bulundu. Druckmann The Last of Us 2’nin şimdiye kadar yaptıkları en tutkulu ve en uzun oyun olduğunu açıkladı. Bu da oyunun hikaye modunun hayli uzun süreceğine bir işaret diyebiliriz.

Samsung Galaxy S11 kamerası ile çok konuşulacak