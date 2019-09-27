Mynet Trend

The Last of Us Part 2 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 27.09.2019 09:32 | Son Güncelleme

Şimdiden 2020’nin en çok beklenen oyunlarından biri olarak gösterilen The Last of Us Part 2 PS4’ün görkemli bir kapanış yapmasını sağlayacak.

The Last of Us Part 2 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Hatırlanacağı üzere ilk oyun da PlayStation 3’ün son zamanlarında satışa sunulmuş ve o nesle damga vurmuştu. Şimdi ise aynı durum PlayStation 4 için tekrarlanıyor. Görünen o ki The Last of Us 2 de bu nesle damga vuran oyunlardan biri olacak.

Geçtiğimiz günlerde oyunun çıkış tarihi açıklanmıştı. Ayrıca oyunda Türkçe alt yazı seçeneğinin yanı sıra Türkçe dublaj desteğinin de bulunacağı belirtilmişti. Açık konuşmak gerekirse, Türkçe dublaj haberi pek çoğumuz için sürpriz oldu.

Oyunun çıkış tarihinin açıklanmasının ardından Naughty Dog’un önemli isimlerinden Neil Druckmann bazı açıklamalarda bulundu. Druckmann The Last of Us 2’nin şimdiye kadar yaptıkları en tutkulu ve en uzun oyun olduğunu açıkladı. Bu da oyunun hikaye modunun hayli uzun süreceğine bir işaret diyebiliriz.

Samsung Galaxy S11 kamerası ile çok konuşulacak

Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı! Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı!
Apple Music Android için güncellendiApple Music Android için güncellendi
Mesh Wi-Fi Sistemi ile ölü noktalara elveda Mesh Wi-Fi Sistemi ile ölü noktalara elveda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
The Last of Us Part 2 PlayStation 3

En Çok Okunan Trend Haberler

Kocasını bırakıp düğünündeki DJ ile kaçtı! Şimdi ise...

Kocasını bırakıp düğünündeki DJ ile kaçtı! Şimdi ise...

Abla kıskandığı kardeşinin gözlerini oydu, 189 kez bıçakladı!

Abla kıskandığı kardeşinin gözlerini oydu, 189 kez bıçakladı!

ABD’de Joker prömiyeri öncesi silahlı saldırı uyarısı yapıldı

ABD’de Joker prömiyeri öncesi silahlı saldırı uyarısı yapıldı

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
The Witcher dizisi için yeni bir görsel daha yayınlandı

The Witcher dizisi için yeni bir görsel daha yayınlandı

Spotify iki yeni çalma listesi ile kullanıcılarını memnun etmeye çalışacak

Spotify'dan iki yeni çalma listesi

Apple Music Android için güncellendi

Apple Music Android için güncellendi

Mesh Wi-Fi Sistemi ile ölü noktalara elveda

Mesh Wi-Fi Sistemi ile ölü noktalara elveda

Medal of Honor geri dönüyor

Medal of Honor geri dönüyor

Konsollarda en çok satan oyunlar açıklandı

Konsollarda en çok satan oyunlar açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.