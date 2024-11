The Simpsons (Simpsonlar) yapımcısı 'en iyi tahminlerini' ve 'henüz gerçekleşmeyen' tahminlerini açıkladı

1990 yılında yayınlandığından bu yana tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan The Simpsons (Simpsonlar) kehanetleriyle de bir hayli gündemde. Fenomen dizi koronavirüs, Donald Trump'ın başkanlığı, Titanik denizaltısının batışı ve Kraliçe Elizabeth'in ölümü bilmişti. Dizinin hayranları hala yapımın gerçekleşen kehanetleri konusunda şaşkın. Yapımcı David Mirkin dizinin kehanetlerine dair samimi bir itirafta bulundu.

Dizinin 'en iyi tahmini' hakkında konuşurken, The Simpsons'ın Donald Trump'ın başkan olacağını tahmin ettiği anı örnek gösterdi. The Post'a konuşan Mirkin, "Donald Trump'ın başkan olacağını tahmin etmek hâlâ yaptığımız en komik tahminlerden biri. Lisa'nın başkan olarak harika bir isim olduğunu düşünüyorum ve bunun gerçekleşeceğine inanıyorum, bu yüzden herkesin sabırsızlıkla bekleyeceği bir şey! Biz her zaman önemli olan her şeyin peşinden gitmeye çalışıyoruz" dedi.

Dizinin yapımcısı olan Mirkin henüz gerçekleşmeyen kehanet sorulduğunda ise, "İnsanların önemsediği her şeye, aynı anda hem mizahla, hem şefkatle, hem empatiyle, hem de inanılmaz bir kötülükle yaklaşmanın bir yolu vardır. Bir sonraki tahminimizin dünyanın sonu olacağı yönünde olduğunu düşünüyorum. Yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.