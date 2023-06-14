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The Walking Dead'in Carl Grimes'ı ağızları açık bıraktı! İşte çocuk yıldız Chandler Riggs'in son hali...

14.06.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Walking Dead dizisinde canlandırdığı Chandler Riggs karakteriyle hafızalara kazınan Carl Grimes kocaman bir delikanlı oldu. Ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı. İşte The Walking Dead dizisinin çocuk yıldızı Chandler Riggs'in son hali…

The Walking Dead'in Carl Grimes'ı ağızları açık bıraktı! İşte çocuk yıldız Chandler Riggs'in son hali...

The Walking Dead dizisi tam 11 sezon sürdü. Frank Darabont tarafından geliştirilen zombi temalı The Walking Dead dizisinde Andrew Lincoln, Steven Yeun, Melissa McBride ve Norman Reedus gibi ünlü isimlerle oynayan Chandler Riggs başarılı oyunculuğu ile uzun yıllar adından söz ettirdi.

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Bu kült dizi ile tanınan başarılı oyuncu, birçok insanın ilgisini çekmeyi başardı.

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THE WALKING DEAD'IN ÇOCUK YILDIZI ARTIK KOCAMAN BİR DELİKANLI

Andrew Lincoln'ün canlandırdığı Rick Grimes'ın oğluna hayat veren Chandler Riggs artık delikanlı oldu.

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Uzun yıllar boyunca Carl Grimes'e hayat veren Chandler Riggs, son hali ile birçok insanı şaşırttı.

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Chandler Riggs'i görenlerin ağızları açık kaldı.

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