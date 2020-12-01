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The Witcher sevenler bu habere bayılacak! The Witcher: Blood Origin’in çekimleri başlıyor

01.12.2020 11:59 | Son Güncelleme:
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The Witcher sevenler bu habere bayılacak! The Witcher: Blood Origin’in çekimleri başlıyor

The Witcher’ın öncesine odaklanacak The Witcher: Blood Origin’in çekimleri mayıs ayında başlayacak.

Geçtiğimiz yaz Netflix’in duyurduğu The Witcher: Blood Origin dizisinden yeni gelişmeler var. The Witcher’ın altı bölümlük spin-off dizisi The Witcher: Blood Origin’in çekimlerine mayıs ayında start verilecek.

THE WİTCHER: BLOOD ORİGİN BAŞROLÜ KİM OLACAK?

İlk Witcher’a odaklanacak olan dizi, The Witcher’da bin 200 yıl öncesini konu alacak. Dizinin oyuncu kadrosu henüz açıklanmaya başlanmamış olsa da başrolle ilgili spekülasyonlar birkaç ay önce başlamıştı. Söylentilere göre; dizinin ana karakterlerinden birisinin Jason Momoa tarafından canlandırılacağı iddia edildi.

The Witcher: Blood Origin’de başrole en yakın isim Jason MomoaThe Witcher: Blood Origin’de başrole en yakın isim Jason Momoa


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