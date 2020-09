The Witcher: Blood Origin’de başrole en yakın isim Jason Momoa

The Witcher’ın başarısı Netfix’i geçtiğimiz yıl harekete geçirmişti. The Witcher evrenindeki ana hikâyeden 1.200 yıl öncesini konu alacak bir spin-off yapımı olan The Witcher: Blood Origin dizisini duyurmuştu. Şimdi de yeni gelen bir haberle birlikte, dizinin ana karakterlerinden birisinin Jason Momoa tarafından canlandırılacağı iddia edildi.

Netflix, geçen temmuz ayında ana hikâyenin Netflix’e çıkar çıkmaz büyük başarı yakalayan The Witcher dizisi, Koronavirüs salgını yüzünden birkaç ay boyunca durdurulan 2. sezon çekimlerine devam etmeye başladı.

Dizinin ilk sezonundan önce yaşananları anlatacak olan Blood Origin ile evren genişlemeye devam edecek. Ayrıca Vesemir’e odaklanacak Nightmare of the Wolf adlı anime filmi de bu genişlemenin önemli bir parçası olacak.

THE WITCHER: BLOOD ORIGIN 6 BÖLÜMDEN OLUŞACAK

İlk çıkan haberlere göre The Witcher: Blood Origin sadece altı bölümden oluşacak. Yeni seri muhtemelen Henry Cavill’ın canlandırdığı Rivialı Geralt hakkında olmayacak. Onun yerine ana hikâyeden bin sene öncesine, ilk Witcher’ın ortaya çıkışına tanıklık edeceğiz.