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Threads hesap silme ve kapatma: Threads nasıl ve nereden silinir? Threads'i kapatınca Instagram kapanıyor mu?

27.12.2023 20:16 | Son Güncelleme:
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Instagram Threads, takipçileriniz ile çeşitli şekillerde paylaşımlarda bulunmanıza olanak tanıyan bir içerik paylaşım uygulamasıdır. Instagram hesabınız ile bütünleşik olarak çalışır ve sizi yakın arkadaşlarınızla, takip ettiğiniz kişilerle ve takipçilerinizle bağlantıda tutar. Threads, Twitter’a yani X platformuna benzer şekilde benzer şekilde paylaşımlar yapmanıza izin verir. Peki, Threads silinir mi?

Threads hesap silme ve kapatma: Threads nasıl ve nereden silinir? Threads'i kapatınca Instagram kapanıyor mu?

Threads kullanıcıların anlık fotoğraf, video ve metin durum güncellemeleri göndermelerine imkân sunar. Threads'i kullanmaya başlamak için Instagram üzerinden hesap açabilir ve Threads kullanmaya başlayabilirsiniz. Peki, bu uygulamayı silmek mümkün mü?

Threads nasıl silinir?

Kullanıcılar Threads'i artık kullanmıyorsa, kullanıcıların uygulama konusunda şikâyetleri varsa ya da sadece böyle bir istekleri oluşmuş olduysa Threads hesap silme işlemini gerçekleştirmek isteyebilirler. Threads profilini dondurma ve silme işlemi oldukça kolaydır. Threads hesap silme ve Threads hesabını devre dışı bırakma / Threads hesabını dondurma işlemi için ise şu yolları izleyebilirsiniz:

1. Threads Hesabını Devre Dışı Bırakmak / Threads hesabını dondurmak

Threads hesabınızı devre dışı bırakma veya dondurma işlemi, hesabınızı geçici olarak kapatır. Eğer hesabınızı dondurursanız, hesabınızı istediğiniz zaman yeniden etkinleştirebileceğinizi bilmelisiniz. Ancak profil silme işlemi için aynı durum geçerli değildir.

Threads profilinizi dondurma işlemi geçici bir işlem olarak öne çıkmaktadır. Threads profilinize yeniden giriş yapıp, profilinizi yeniden etkinleştirene dek Threads profilinizi, içeriğinizi, beğenmelerinizi ve takipçilerinizi hiç kimse görmeyecektir.

Threads hesabınızı devre dışı bırakmak için izleyebileceğiniz adımlar şunlardır:

  • Threads uygulamasını açın.
  • Profilinize girin.
  • Sağ üst köşede bulunan iki dikey çizgiye dokunun.
  • "Hesap"a dokunun.
  • "Profili dondur veya sil”e dokunun.
  • "Profil dondurma işlemi "için “Profili dondur"a tıklayın.

2. Threads Hesabını / Profilini Silmek

Threads hesabınızı / profilinizi silmek hesabınızı tamamen kaldırır. Hesabınız silindiğinde durum güncellemeleriniz, direkt mesajlarınız ve diğer verileriniz silinir. Hesabınızı tekrar geri yükleyemezsiniz.

Profil silme işlemi geri alınamamaktadır. Threads profiliniz, içeriğiniz, beğenmeleriniz ve takipçileriniz 30 gün sonra kalıcı olarak kaldırılmadan önce gizlenecektir.

Threads hesabınızı silmek için ise şu adımları izleyebilirsiniz:

  • Threads uygulamasını açın.
  • Profilinize girin.
  • Sağ üst köşede yer alan iki dikey çizgiye dokunun.
  • "Hesap"a dokunun.
  • "Profili dondur veya sil”e dokunun.
  • “Profil silme işlemi” için "Profil Sil"e tıklayın.

Threads nereden silinir?

Threads hesabını silme işlemini Threads uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Threads hesap kapatma işlemi için Threads Ayarlar kısmında yer alan "Hesap" bölümünden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Threads'i kapatınca Instagram kapanıyor mu?

Kullanıcılar tarafından Threads profilini kapatınca Instagram hesabının da kapandığı ile alakalı bir yanlış anlaşılma vardır. Threads, Instagram'ın bir parçasıdır, ancak ayrı bir uygulama olarak çalışır. Bu yüzden Threads profilinizi kapatmak, Instagram hesabınızı kapatmaz veya Instagram'ın diğer özelliklerini kullanmanızı engellemez. Threads içerisinde yer alan ayarlar kısmına girerek Threads profilinizi dondurduğunuzda veya sildiğinizde Instagram hesabınız silinmez ve dondurulmaz.

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Instagram Threads uygulaması
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