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THY uçağı Erzurum Havalimanı'na inerken facianın eşiğinden dönüldü! Kuvvetli yan rüzgar nedeniyle...

11.03.2023 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları'nın (THY) Ankara-Erzurum uçağında inişte motor sürtmesi yaşandı. Facianın eşiğinden dönüldüğü olayda, yolcular sorunsuz şekilde tahliye edilirken uçak ise bakıma alındı. İşte haberin detayları...

THY uçağı Erzurum Havalimanı'na inerken facianın eşiğinden dönüldü! Kuvvetli yan rüzgar nedeniyle...

Türk Hava Yolları'nın (THY) Ankara-Erzurum seferini yapan ve iniş sırasında motor sürtmesi yaşanan uçağı, yolcuların sorunsuz şekilde tahliyesinin ardından bakıma alındı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TC-JFH kuyruk tescilli ve TK 7072 sefer sayılı Ankara-Erzurum uçağında, Erzurum Havalimanı'na iniş sırasında kuvvetli yan rüzgar sebebiyle motor sürtmesi yaşandı.

UÇAK BAKIMA ALINDI

Sefer sonrası yolcular uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken, uçak görevlilerce bakıma alındı.

Öte yandan, söz konusu seferin dönüşü emniyet kuralları çerçevesinde iptal edildi. (AA)

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