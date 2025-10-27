Mynet Trend

THY uçağında yolcunun şakası paniğe neden oldu: Polis uçaktan indirdi!

İstanbul-Batman seferini yapmaya hazırlanan Türk Hava Yolları'na ait (THY) uçağında bir yolcunun 'Sanki üzerimde bomba var" şakası paniğe neden oldu. Yolcu polis tarafından uçaktan indirildi. Uçak daha sonra Batman seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

Bir şaka yaptı polis uçaktan indirdi... Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen olayda; THY'nin İstanbul- Batman seferini yapmaya hazırlanan uçakta kalkış öncesi yolcu alımı tamamladı.

"SANKİ ÜZERİMDE BOMBA VAR"

Bu sırada bir yolcunun "Sanki üzerimde bomba var" cümlesini kullanarak şaka yaptığı ileri sürüldü. Bunun üzerine kabin memurları durumu uçağın pilotuna bildirdi.

UÇAKTAN İNDİRİLDİ

Pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. Bomba şakası yapan yolcu uçaktan indirildi ve kural dışı yolcu prosedürü uygulandı. Uçak daha sonra Batman seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.Kaynak: DHA

