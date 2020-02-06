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  4. TikTok fenomeni 'Ares Özdemir' e taciz iddiasıyla dayak! Yoğun bakımda

TikTok fenomeni 'Ares Özdemir' e taciz iddiasıyla dayak! Yoğun bakımda

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 13:58 | Son Güncelleme

Antalya'da V.E. ve oğlu K.E. tarafından dövülen sosyal medya fenomeni Ares Özdemir kullanıcı adıyla tanınan Şehmuz Özdemir (18), yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polisteki ifadesinde, kızını mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Özdemir'i dövdüklerini söyleyen V.E. ile oğlu tutuklandı.

Olay, önceki gün gece Kepez ilçesinde varyantında meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayanlar yaralı bir kişi olduğu ihbarında bulundu. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olayla ilgili araştırma başlatan polis, yaralının, sosyal medyada 'Ares Özdemir' adıyla videolar çeken Şehmuz Özdemir olduğunu belirledi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Şehmuz Özdemir'i darbettiği iddia edilen V.E. ve oğlu K.E'yi gözaltına aldı. V.E. polisteki ifadesinde, kızını mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Özdemir'i dövdüklerini söyledi.

Baba ve oğlu ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şehmuz Özdemir'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
TikTok fenomeni, Ares Özdemir, Şehmuz Özdemir,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Merhaba arkadaşlar bugünki videomda kızını taciz baba ve oğlundan dayak yicem like atmayı unutmayın
Elinize sağlık
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