TikTok fenomeni Elisa Durulay havuza işediği video ile gündem oldu!

Tiktok fenomeni Elisa Durulay, havuza idrarını yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Genç fenomen Elisa Durulay, daha önce de Taksim'de rastgele erkeklerin ellerini tuttuğu anları paylaşmıştı.
Genç kadın, "Biraz önce çişimi yaptım havuza. Her tarafta mor ışık yanıyor. Çişimi yaptığım için yeşil ışık yandı. Oradaki çocuk anladı gitti. Naneleri yedikten sonra çaktırmadan telefonla uğraşıyorum" dedi.
TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programına katılan Elisa Durulay 8 kasım 2022 doğumlu.