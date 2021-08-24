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TikTok fenomeni Jessica Enslow, 7 çocuk annesi olmasına rağmen yaşına kimseyi inandıramıyor

24.08.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni olan 47 yaşındaki Jessica Enslow, fit görüntüsü ve kendisine has giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yaşına bir türlü takipçilerini inandıramayan Enslow, kızlarıyla paylaştığı dans videolarıyla ünlendi. Çoğu sosyal medya kullanıcısı onu kızlarıyla kardeş zannetti.

TikTok fenomeni Jessica Enslow, 7 çocuk annesi olmasına rağmen yaşına kimseyi inandıramıyor

47 yaşında olduğunu ve TikTok hesabını kapatması gerektiğini söyleyenlere inat Jessica Enslow, 26 ve 18 yaşındaki kızlarıyla çektii dans videolarıyla bir anda popüler hale geldi. Takipçilerinin yaşını merak etmesi üzerine yayınladığı bir videoda 1974 yılında doğduğunu söyleyen Jessica Enslow, herkesi şaşırtmayı başardı.

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7 TANE ÇOCUĞU VAR

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Sosyal medya hesabında sık sık yaşam tüyoları ve kombin önerileri paylaşan Jessica Enslow’in kızı da kendisi gibi bir fenomen. 26 yaşındaki Tiktok yıldızı Alyssa Kimber, çevresindekilerin annesine hayran olduğunu hatta çoğu erkeğin ona aşık olduğunu belirterek annesiyle kendi hesabından videolar yayınlıyor.

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Anne ve kızının paylaşımlarına takipçileri övgü dolu yorumlar yapmayı ihmal etmedi. Bir takipçisi Jessica Enslow’in paylaşımına “46 yaşında olduğuna emin misin? Nasıl bu kadar genç görünüyorsun?” yorumunu yaptı. Diğer bir takipçisi ise, “7 çocukla nasıl bu kadar muhteşem görünebiliyorsun? Bu inanılmaz” notunu ekledi.

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sosyal medya tiktok
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