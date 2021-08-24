TikTok fenomeni Jessica Enslow, 7 çocuk annesi olmasına rağmen yaşına kimseyi inandıramıyor

47 yaşında olduğunu ve TikTok hesabını kapatması gerektiğini söyleyenlere inat Jessica Enslow, 26 ve 18 yaşındaki kızlarıyla çektii dans videolarıyla bir anda popüler hale geldi. Takipçilerinin yaşını merak etmesi üzerine yayınladığı bir videoda 1974 yılında doğduğunu söyleyen Jessica Enslow, herkesi şaşırtmayı başardı.

7 TANE ÇOCUĞU VAR

Sosyal medya hesabında sık sık yaşam tüyoları ve kombin önerileri paylaşan Jessica Enslow’in kızı da kendisi gibi bir fenomen. 26 yaşındaki Tiktok yıldızı Alyssa Kimber, çevresindekilerin annesine hayran olduğunu hatta çoğu erkeğin ona aşık olduğunu belirterek annesiyle kendi hesabından videolar yayınlıyor.

Anne ve kızının paylaşımlarına takipçileri övgü dolu yorumlar yapmayı ihmal etmedi. Bir takipçisi Jessica Enslow’in paylaşımına “46 yaşında olduğuna emin misin? Nasıl bu kadar genç görünüyorsun?” yorumunu yaptı. Diğer bir takipçisi ise, “7 çocukla nasıl bu kadar muhteşem görünebiliyorsun? Bu inanılmaz” notunu ekledi.



