Sosyal medyada çıplak fotoğraflarını paylaşan anne ve kızın geliri dudak uçuklattı

Yaklaşık 15 yıllık modellik kariyerine ara verdikten sonra 2017 yılında sosyal medya içerikleri üretmeye başlayan Jessie, geliriyle herkesi şaşırtıyor. Koronavirüs pandemisinin etkisiyle ortaya çıkan sokağa çıkma yasaklarında Phoenix annesini takip ederek kendisine bir hesap oluşturdu. Daha çok takipçiye ulaşmak ve para kazanmak için ikili hesaplarını birleştirmeye karar verdi. Kısa sürede popüler olan anne-kız, “Hayran kitlemiz çok büyük. Sadece Birleşik Kralık’ta değil aynı zamanda uluslararası olarak binlerde hayranımız var. İçeriğimiz çekici resimler ve nülerden oluşuyor. Birlikte fotoğraf çekiliyoruz” dedi.

OLUMSUZ YORUMLARI GÖRMEZDEN GELİYORLAR

Bir anne olarak kızının çıplak fotoğraflar paylaşmasını sert bir dille eleştirenlere Jessie, pişmanlık duymadığını ve kariyerinin olumlu yanlarını görmeyi tercih ettiklerini söylüyor.

Anne Jessie, “Ünledikçe ensest ilişkimiz olduğunu ima eden çok sayıda insan oldu ama durum böyle değil. Bir gerçek bir anne ve kızız. Yaptığımız işten gerçekten zevk alıyoruz çünkü kendi zamanımıza ve paramıza sahip oluyoruz ve her gün ofiste geçirmiyoruz. İstediğimiz gün, istediğimiz saatte ve istediğimiz şekilde çalışabiliriz.” dedi.



