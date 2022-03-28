TikTok fenomeni Merve Yalçın bikinisiyle saniye saniye paylaştı: 'Yaktın geçtin be Yalçın...'

TikTok, Instagram gibi sosyal mecralardan paylaşım yapan ve takipçi kitlesine sahip olan Merve Yalçın, cesur pozlarını Instagram üzerinden paylaştı. Sarı bikinisiyle havuzdaki anları videoya alan Yalçın adeta şov yaptı.

MERVE YALÇIN CESUR POZLARINI INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Bembeyaz elbisesiyle poz veren Merve Yalçın'ın, beline kadar olan dekoltesi ve kasığına kadar olan yırtmacı dikkat çekti.

Söz konusu poza, "Yaktın geçtin be Yalçın", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

Dominik tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşan Yalçın, havuzun içinde sarı bikinisiyle kamera karşısına geçti.

O anları saniye saniye kaydeden fenomen adeta şov yaptı.



19 Mayıs 1999 Istanbul doğumlu Merve Yalçın 23 yaşındadır.

1.68 boyunda ve 50 kilo olan fenomen, CZN Burak'ın eski sevgilisidir.



