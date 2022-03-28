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  4. TikTok fenomeni Merve Yalçın bikinisiyle saniye saniye paylaştı: 'Yaktın geçtin be Yalçın...'

TikTok fenomeni Merve Yalçın bikinisiyle saniye saniye paylaştı: 'Yaktın geçtin be Yalçın...'

28.03.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Merve Yalçın, tatil yaptığı Dominik'ten kareler paylaştı. Bembeyaz kıyafetiyle kamera önüne geçen Yalçın'ın sırt dekoltesi dikkat çekti. Ayrıca ünlü fenomenin, havuzun içinde verdiği bikinili pozları da olay oldu.

TikTok fenomeni Merve Yalçın bikinisiyle saniye saniye paylaştı: 'Yaktın geçtin be Yalçın...'

TikTok, Instagram gibi sosyal mecralardan paylaşım yapan ve takipçi kitlesine sahip olan Merve Yalçın, cesur pozlarını Instagram üzerinden paylaştı. Sarı bikinisiyle havuzdaki anları videoya alan Yalçın adeta şov yaptı.

MERVE YALÇIN CESUR POZLARINI INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Bembeyaz elbisesiyle poz veren Merve Yalçın'ın, beline kadar olan dekoltesi ve kasığına kadar olan yırtmacı dikkat çekti.

TikTok fenomeni Merve Yalçın'nın havuzun içinde bikini pozu olay oldu: 'Yaktın geçtin be Yalçın...'

Söz konusu poza, "Yaktın geçtin be Yalçın", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

TikTok fenomeni Merve Yalçın'nın havuzun içinde bikini pozu olay oldu: 'Yaktın geçtin be Yalçın...'

Dominik tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşan Yalçın, havuzun içinde sarı bikinisiyle kamera karşısına geçti.

TikTok fenomeni Merve Yalçın'nın havuzun içinde bikini pozu olay oldu: 'Yaktın geçtin be Yalçın...'

O anları saniye saniye kaydeden fenomen adeta şov yaptı.

TikTok fenomeni Merve Yalçın'nın havuzun içinde bikini pozu olay oldu: 'Yaktın geçtin be Yalçın...'
19 Mayıs 1999 Istanbul doğumlu Merve Yalçın 23 yaşındadır.

TikTok fenomeni Merve Yalçın'nın havuzun içinde bikini pozu olay oldu: 'Yaktın geçtin be Yalçın...'

1.68 boyunda ve 50 kilo olan fenomen, CZN Burak'ın eski sevgilisidir.

TikTok fenomeni Merve Yalçın bikinisiyle saniye saniye paylaştı: 'Yaktın geçtin be Yalçın...'

TikTok fenomeni Merve Yalçın bikinisiyle saniye saniye paylaştı: 'Yaktın geçtin be Yalçın...'

TikTok fenomeni Merve Yalçın bikinisiyle saniye saniye paylaştı: 'Yaktın geçtin be Yalçın...'


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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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