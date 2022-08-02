Tiktok fenomeni milyonerlik açıklamasıyla gündem yarattı! Öyle şeyler satıyor ki kimse anlam veremiyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Carolina kentinde yaşayan 28 yaşındaki Rebekka Blue isimli kadın sattığı ilginç ürünlerle sosyal medyada viral olmayı başardı. Kullanılmış ürünleri genellikle çöpten bulduğunu ifade eden Blue, iç çamaşırı astarından kullanılan kulak çubuğuna kadar pek çok ürünü satarak ayda 5 bin ila 10 bin dolar arasında gelir elde ettiğini söyledi.

“BİRİNİN ÇÖPÜ BAŞKASINI HAZİNESİ OLABİLİYOR”

1.1milyon TikTok takipçisi bulunan Blue, o dönemde dansçı olan kadın kıyafetlerinden birini 20 dolara sattı. Kullanmış iç çamaşırı ve çoraplara yönelik olarak artan talebi gördükten sonra ise kendisine ait bir ikinci el pazarı oluşturdu. İkinci girişiminde ise bir torbanın içine geğirerek bunu sattı. Kişisel pazarındaki diğer ürünler arasında ise yıpranmış spor giysiler, kullanılmış mendiller, aşırı yürüyüşle kirlenen ayakkabılar ve çok daha fazlası yer alıyor.

Özellikle ayaklarındaki ölü derilerin binlerce dolara satıldığını dile getiren Blue, “Pedikür yaptırmak için güzellik salonuna gittiğimde parmak arası terliklerin ve ayracın kalmasını istiyorum. Aynı zaman ölü derileri ve tırnak etlerini de topluyorum. Birinin çöpü başka birinin hazinesi olabiliyor” dedi.



