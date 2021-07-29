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TikTok fenomeni Valeria Voronina'un ilk ve son halini görenler tanıyamadı

29.07.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta 708.000 kişi tarafından takip edilen bir sosyal medya fenomeni olan Valeria Voronina, trend haline dönüşen ‘öncesi ve sonrası akımı’ için bir video çekti. 31 milyondan fazla izlenen değişim videosuyla kullanıcılar adeta şok yaşadı.

Beyonce’in sevilen “Partition” şarkıyla videosunu çeken Voronina ilk olarak gri kapüşonlu bir üst, sararmış dişler ve kocaman tel gözlükleriyle kamera karşısına geçti. Videonun devamında ise makyaj artistleri ve estetik cerrahları kıskandıracak bir değişim yaşandı. Tamamen farklı bir insana dönüştüğü anlaşılan Voronina, öncesi ve sonrası görüntüleriyle akıllara durgunluk verdi.

KULLANICILAR İKNA OLMADI

kapak 2

TikToker, beyaz bir atlet giyerken ışıltılı mor göz farı ve güzel şekillendirilmiş kıvırcık saçlarıyla aniden tamamen dönüştürülmüş bir kadın olarak ortaya çıktı. Milyonlarca izleyicilerden bazıları çekim öncesinde ve sonrasında tamamen iki farklı kişinin olduğunu iddia etti. Kullanıcılardan biri, “Aynı kişi değil. Burnuna ve diş yapısına bakmanız yeterli” yorumuyla sosyal medya fenomenini eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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