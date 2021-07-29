TikTok fenomeni Valeria Voronina'un ilk ve son halini görenler tanıyamadı

Beyonce’in sevilen “Partition” şarkıyla videosunu çeken Voronina ilk olarak gri kapüşonlu bir üst, sararmış dişler ve kocaman tel gözlükleriyle kamera karşısına geçti. Videonun devamında ise makyaj artistleri ve estetik cerrahları kıskandıracak bir değişim yaşandı. Tamamen farklı bir insana dönüştüğü anlaşılan Voronina, öncesi ve sonrası görüntüleriyle akıllara durgunluk verdi.

KULLANICILAR İKNA OLMADI

TikToker, beyaz bir atlet giyerken ışıltılı mor göz farı ve güzel şekillendirilmiş kıvırcık saçlarıyla aniden tamamen dönüştürülmüş bir kadın olarak ortaya çıktı. Milyonlarca izleyicilerden bazıları çekim öncesinde ve sonrasında tamamen iki farklı kişinin olduğunu iddia etti. Kullanıcılardan biri, “Aynı kişi değil. Burnuna ve diş yapısına bakmanız yeterli” yorumuyla sosyal medya fenomenini eleştirdi.



