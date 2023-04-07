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Tiktok fenomeni Yaren Alaca ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi

07.04.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiktok'ta çektiği videolar ile ünlenen ve fenomenleşen Yaren Alaca sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her paylaşımı büyük beğeni toplayan ünlü fenomen bu defa ayna karşısındaki pozu ile dikkat çekti.

Tiktok fenomeni Yaren Alaca ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi

TikTok, Instagram, YouTube gibi uygulamalarla fenomen haline gelen Yaren Alaca sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Inragram'da 1,3 milyon takipçisi olan ünlü fenomen bu defa ayna pozu ile çok beğenildi.

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19 yaşındaki ünlü fenomen cesur ve iddialı tarzı ile takipçilerinin beğenisi kazanıyor. Alaca'nın her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor.

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Aslan Yugoslav göçmeni olduğu bilinen ünlü fenomenin TikTok'ta 5,6 milyon takipçisi bulunuyor.

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Bursa doğumlu Alaca bir süre Bursa'da yaşadıktan sonra İstanbul'a taşındı.

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Eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamladı.

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