Tiktok fenomeni Yaren Alaca ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi

TikTok, Instagram, YouTube gibi uygulamalarla fenomen haline gelen Yaren Alaca sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Inragram'da 1,3 milyon takipçisi olan ünlü fenomen bu defa ayna pozu ile çok beğenildi.

19 yaşındaki ünlü fenomen cesur ve iddialı tarzı ile takipçilerinin beğenisi kazanıyor. Alaca'nın her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Aslan Yugoslav göçmeni olduğu bilinen ünlü fenomenin TikTok'ta 5,6 milyon takipçisi bulunuyor.

Bursa doğumlu Alaca bir süre Bursa'da yaşadıktan sonra İstanbul'a taşındı.

Eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamladı.



