Tiktok fenomeni Yaren Alaca’dan şaşırtan itiraf! “Sadece 10 TL değerinde...”

18 yaşında olmasına rağmen 4.9 milyon takipçisi bulunan Yaren Alaca, TikTok’la birlikte popülerlik kazandı. İlk videosunu babasının 10 TL değerindeki web camı ile çektiğini söyleyen Alaca, “Küçüklüğümden beri içimde ünlü olma merakı vardı. 4. sınıfa giderken bir YouTube videosu yükledim. Babamın aldığı 10 TL’lik bir webcam’im vardı. Videoda okuldan gelmişim, üstümde üniformamla seyahat kabı yapıyordum. TikTok’a 2019’da başladım” dedi.

2 yıl içinde TikTok hesabının büyümesinden sonra şarkı çıkarttığını anlatan Alaca, “Benim de ‘Gözler Üzerimde’ diye bir şarkım var. Bazıları içerik için, bazıları da gerçekten şarkı çıkartmak istediği için yapıyor. Bu güzel bir şey aslında. Ama yine sonunda yine biz linç yiyoruz. ‘Size mi kaldı şarkı çıkartmak’ diye. Aslında ben küçüklüğümden beri şarkı söylüyorum. İkinci şarkım da bitti sayılır.” diye konuştu.

“TİKTOKER SEVGİLİM VARDI”

YouTuber Enes Batur ile adı aşk iddialarına karışan Alaca bu durumu kesin bir dille yalandı. Enes Batur ile sadece arkadaş olduklarını belirten Alaca, “Enes’le ben bir YouTube videosuna konuk olarak gittiğimde, yaklaşık 2 sene önce tanıştık. 4-5 ay önce de aynı şirkette çalışmaya başladık. Hem iş arkadaşı, hem de normal arkadaşız” ifadelerini kullandı.

Şu anda aşk hayatının durgun olduğunu söyleyen fenomen isim, “Şu an yok. Önceden TikToker bir sevgilim vardı. Cellat’la çok yakın arkadaşız. Arkadaşlığımızı sosyal medyaya yansıtmıyoruz. Beraber TikTok çekmiyoruz. İnsanlar yakıştırma yaptığı için arkadaşlığımızı sosyal medyada göstermiyoruz.” dedi.



