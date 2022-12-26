TikTok kullanıcıları onu en ateşli çiftçi seçti! Paylaşımları sosyal medyayı salladı... Eleştiri oklarının hedefi haline geldi

İngiltere’nin Cheshire şehrinde yaşayan Ella Burnett isimli bir kullanıcı TikTok’ta çiftlikte çalışırken çekilen kısa kliplerini düzenli olarak paylaşıyor. Kısa sürede binlerce TikTok takipçisine ulaşan Burnett, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bakımıyla ilgilenirken kimi zaman ise traktör sürerken hayranlarının karşısına çıkıyor.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

Sosyal medya kullanıcılarının ilgi gösterdiği paylaşımlarında Burnett’in güzelliğini övenlerin yanında sadece erkeklerin dikkatini çekmek için kıyafetlerini cesur bir şekilde tercih ettiğini iddia edenler oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı Burnett için, “Gördüğüm en mükemmel çiftçi” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten mükemmelsin” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “İlgi çekmek için buna gerek var mıydı?” ifadelerini kullandı.