TikTok kullanıcısı yıllar kendisini takip eden sapığını canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca kişi izledi

Loreboree isimli TikTok kullanıcısı peşindeki sapığını canlı yayın yaparak ifşa etti. Yayınladığı videoda genç kadın yürürken sürekli olarak bir adamın peşinde olduğunu söyledi. Video kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirirken takip eden kişinin canlı yayını görmesine rağmen ısrarını sürdürmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

“NEDEN BÖYLE GİYİNİYORSUN?”

TikToker daha önce de sapığını görüntülediğini belirterek eski hesabından yayınladığı bir başka videoyu da paylaştı. Bu olayın ardından hesabını kapattığını belirten genç kadın, kamuoyuna bu durumu göstermek için yeni bir hesap açmayı seçti. Genç kadının videosu 4.4 milyon izlenmeye ulaştı.

Loreboree isimli TikTok kullanıcısının paylaştığı videoda, “Lütfen başımdan git” diyerek isyan etmesine rağmen adamın ısrarlı takibi sosyal medyada tepki çekti. Israrını sürdüren sapığın “Niy böyle giyiniyorsun, hayat kadını mısın?” sorusu ise herkesi şoke etti. Genç Tiktoker bir kez daha "Bayım lütfen gidin" dedikten sonra video kesildi.

Tiktoker daha sonra bir mesaj atarak "İyiyim, bir çift bana eşlik etti ve arabama gidebildim. Ancak bu durum hiç iyi değil." dedi.



