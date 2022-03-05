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TikTok kullanıcısının paylaşımı olay yarattı! “Benim yaşımdaki erkekler çekici değil”

05.03.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ashley Distefano isimli bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı TikTok’ta viral oldu. 38 yaşındaki sosyal medya kullanıcısı akranlarının çekici olmadığını dile getirerek daha genç erkeklerle ilişki yaşadığını söyledi. Paylaşımı kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Kullanıcıların büyük bir bölümü 38 yaşındaki kadının daha genç gösterdiğini söyledi.

TikTok kullanıcısının paylaşımı olay yarattı! “Benim yaşımdaki erkekler çekici değil”

Zamanın kendisinin lehine işlediğini söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı, 20’li yaşlarının ortalarındaki erkeklerle ilişki yaşamayı daha çok sevdiğini ve sevgili olana kadar gerçek yaşını anlamadıklarını dile getirdi. Sosyal medyadaki takipçilerinin yaşına inanmadığını dile getiren kadın, gençlik formülünü paylaşması için ona yalvardıklarını dile getirdi.

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GENÇLİK FORMÜLÜNÜ ANLATTI

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Sosyal medyadan sıklıkla gerçek yaşına dair sorulan aldığını belirten Distefano, “11 yılı aşkın süredir estetisyenlik yapıyorum ve tıbbi bir kaplıca işletiyorum. Yıllar boyunca C vitamini, tretinoin, glikolik, hyaluronik asit, hidrokinon, güneş kremi ve daha fazlasını içeren harika bir cilt bakım rejimi sürdürdüm” dedi.

Sağlıklı bir yaşam sürdürdüğünü dile getiren Distefano, “Sadece üst dudağımda dolgu var. Düzenli aralıklarla botoks yaptırıyorum. Sağlığıma dikkat ediyorum. Kendisine saygısı olan her insanın içte ve dışta öz bakımını tamamlaması gerekir” diye konuştu. Distefano’un paylaşımı kısa sürede bir milyondan fazla izlendi ve insanlar genç görünümü karşısında hayrete düştüğünü söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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