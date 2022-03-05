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Sosyal medya onları konuşuyor! Aralarında 53 yıl fark olan çift, OnlyFans hesabından seksi pozlarını satıyor

05.03.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Gary ve 77 yaşındaki Almeda 2015 yılında evlendi. Yetişkinlere yönelik OnlyFans sitesinde seksi pozlarını satan çift, aylık geliriyle herkesi şaşırttı. Aralarında 53 yaş fark bulunan ikili cinsel hayatlarının sıradan çiftlere göre daha hareketli olduğunu söyledi.

Sosyal medya onları konuşuyor! Aralarında 53 yıl fark olan çift, OnlyFans hesabından seksi pozlarını satıyor

Aralarında 53 yaş fark bulunan bir çift, OnlyFans’a katılmanın evliliklerini canlandırdığını itiraf etti. Sosyal medyada kısa sürede popüler olmayı başaran çift, Almeda’nın oğlu Robert’ın cezanesinde tanıştıklarını söyledi ve sadece iki hafta sonra 2015 yılında evlenmeye karar verdi. İlk görüşte birbirlerine aşık olduklarını dile getiren ikili şimdi ilişkilerini bambaşka bir boyutta yaşadıklarını ifade etti. 2020 yılında OnlyFans için içerik üretmeye başladıklarını söyleyen Almeda ve Gary, abonelik sistemindeki siteden elde ettikleri aylık kazançlarıyla herkesi şaşırttı.

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“DAHA EĞLENCEİ HALE GETİRDİ”

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OnlyFans hesabında binlerce takipçisi bulunan çift, sosyal medyadan hem olumlu hem de olumsuz yorumlar aldıklarını dile getirdi. Kendilerine yönelik olarak yapılan eleştirileri umursamadıklarını ifade eden ikiliden Gary, “Her zaman mükemmel ve istikrarlı bir evliliğimiz oldu. Evliliğimizi geliştirdiğini söyleyemem ama OnlyFans için içerik yapmak kesinlikle seks hayatımızı çok daha eğlenceli hale getirdi” dedi.

Aralarındaki aşkı diğer insanlara göstermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Gary, “Her zaman birlikte samimi anları paylaşmaktan ve aşk hikayemizin her yönünü birlikte paylaşmaktan zevk alıyoruz. Benzersizliğimiz nedeniyle OnlyFans’ı bize aile üyelerimizden biri tavsiye etti. Çok ünlü olacağımızı düşünüyordu” diye konuştu.

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“O BENİM RUH EŞİM”

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Birlikte zaman geçirmekten büyük keyif aldıklarını söyleyen Almeda, “Ailemizdeki bazı üyeler OnlyFans içeriklerimizi gördüklerinde durumu iğrenç olarak nitelendirdi. Bazılarından gerçekten büyük tepkiler aldık. Ne olursa olsun birlikte vakit geçirmemizi içeren her şeyden zevk alıyoruz. O benim ruh eşim.” ifadelerini kullandı.

Çocukluğundan beri model olmayı hayal ettiğini ifade eden Almeda, “En çok zevk aldığım şey kocamla özel, samimi ve romantik anlar yaşamak. Bu asla yapmayı planlamadığımız bir şeydi. Ama ikimizde karşılıklı olarak bir şans vermeye karar verdik. Bu bizim için bir fırsattı ve başarı getirdi” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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