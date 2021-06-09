TikTok’ta fenomen olduktan sonra müzik sektörüne ani bir giriş yaparak şarkı çıkartan isimler

TikTok veya Çin’de bilinen ismiyle Douyin, video oluşturma ve paylaşmak için kurulan bir sosyal medya platformu olarak biliniyor. 2016 yılında oluşumu tamamlanarak kullanıma açılan TikTok, rekabet ettiği Facebook ve Instagram’a yetişmeyi başardı. Kullanıcı sayısı her geçen gün artan uygulama, takipçileri milyonlara ulaşan ve ‘TikToker’ olarak isimlendirilen fenomenleri doğurdu. Takipçilerinin sayısının çoğalmasıyla beraber bu isimler yeni sektörlere adım atarak şarkı yapmayı ihmal etmedi.

CEMRE SOLMAZ

TikTok’un Türkiye uygulaması içerisinden en çok takip edilen hesaplardan birine sahip olan Cemre Solmaz, 2020 yılında “Bir Dilek” isimli şarkısını yayınladı. 7 milyon takipçisi bulunan Solmaz’ın şarkısı 36 milyon görüntüleme aldı.

ASENA KIZILARSLAN

TikTok hesabından paylaştığı eğlenceli içeriklerle belirli hayran kitlesine ulaşan Kızılarslan, 2021 yılında “Alev Alev” adındaki şarkısını piyasaya sürdü. TikTok hesabında 2.3 milyon takipçisi bulunan fenomenin şarkısı beğeni topladı.

BUSE KORKMAZ

TikTok’a son yıllarda katılan Korkmaz, kısa süre içerisinde 4.8 milyon takipçiye ulaşmayı başardı. TikTok uygulamasına geç girmiş olsa da Korkmaz, “Alfa” isimli şarkısıyla milyonlarca görüntülemeye ulaştı.