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    4. TikTok'ta gündem yaratan seyahat videosu! Portekiz yerine Nijerya'ya uçtular... Sosyal medyadan yorum yağdı

    TikTok'ta gündem yaratan seyahat videosu! Portekiz yerine Nijerya'ya uçtular... Sosyal medyadan yorum yağdı

    10.11.2023 15:58 | Son Güncelleme:
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    İki kadın TikTok'tan yaptıkları paylaşımda 'Portekiz'e uçak bileti rezervasyonu yaptık' demelerine rağmen kendilerini farklı bir ülkede bularak şaşkına döndüler. TikTok'ta 'zndoyle' olarak bilinen Zoe, kazara arkadaşıyla birlikte Nijerya'ya ulaştıklarını söyledi. Yanlış seyahatlerinin tüm detaylarını paylaşan Zoe ve arkadaşı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    TikTok'ta 'zndoyle' olarak bilinen Zoe isimli bir kullanıcı bir arkadaşıyla birlikte yaptıkları seyahat planının yanlış bir şekilde ilerlemesinin ardından Portekiz yerine kendilerini Nijerya'da buldu. İkili Nijerya'daki Lagos Havaalanı yaptıkları paylaşımda, Nijerya'nın Lagos kenti yerine Portekiz'in Lagos kentine gitmek istediklerini söyledi.

    MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

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    Nijerya'daki ve Portekiz'deki Lagos şehirleri birbirlerinden 3400 mil uzakta olmasına rağmen iki kadın garip bir yanlışlığa imza attı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Zoe, "Portekiz'e uçuş rezervasyonu yaptığınızı sanıyordunuz" notunu ekledi.

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    Görüntüler kısa sürede 1.9 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı. Ancak yorumlardaki bazı kişiler bu hatanın gerçek bir hata olduğuna inanmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Elbette video sahte, birkaç Afrika ülkesi dışında Nijerya'ya giren herkes için önceden ayarlanmış vize gerekiyor" yorumunu ekledi.

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    tiktok Nijerya Portekiz
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