Kadının vajinasından 3.5 yıl sonra mantar şişe tıpası çıkartıldı! Utandığı için senelerce doktora bile gidemedi

Sırbistan'da yaşanan tıbbi durum "Pediatrik ve Adölesan Jinekoloji" dergisinde yayımlandı. Dergide yayınlanan raporda, ismi açıklanmayan 19 yaşındaki kadının "cinsel ilişki sırasında muhakeme yeteneğinin bozulması durumunda" şişenin mantar tıpasını vajinasına yerleştirdiği ifade edildi. Mantarı çıkartmaya yönelik girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra 19 yaşındaki hasta yabancı cismi kendi haline bırakmaya karar verdi. Araştırmaya göre utanç duygusu ve çevre tarafından yargılanma korkusu nedeniyle uzun süre hastaneye gitmekten kaçındı.

MESANE KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Belgrad'ta yaşayan ismi açıklanmayan kadın mesanesinin kontrolünü kaybettiği yaklaşık 3.5 yıl boyunca tıbbi bir yardıma başvurmadı. Görünüşe göre bu tıkanıklık, düzenli ve normal yoğunlukta gerçekleşen adet döngülerini engellememişti. Doktor muayenehanesine vardığında doktorlar mantarın etrafındaki vajinal dokunun aşırı derecede şiştiğini fark etti ve cerrahi işlemlerle mantar çıkartmayı başardı.