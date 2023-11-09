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    4. Otoparkta şaşkına çeviren kavga! Saç saça baş başa birbirlerine girdiler... Adeta düğüm oldular kimse ayırmayı başaramadı

    Otoparkta şaşkına çeviren kavga! Saç saça baş başa birbirlerine girdiler... Adeta düğüm oldular kimse ayırmayı başaramadı

    09.11.2023 11:58 | Son Güncelleme:
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    Bir otoparkta başlayan kavga kısa sürede şiddetlendi. Bir grup genç kadın arasında yaşanan kavga çevrede bulunanlar tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra geniş yankı uyandırmayı başardı.

    Sosyal medyada viral olarak milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntülerde iki kadının çok katlı bir otoparkta saç saça baş başa kavga ettiği anlar yer aldı. Kavganın kontrolden çıkması üzerine olay yerinde bulunan bir adam kavga eden kadınları ayırmak için hamle yaptı. Yerde birbirlerinin üzerine çıkararak kavga eden kadınların adeta düğüme benzeyen görüntüsünden ismi açıklanmayan görüntü tanığı zor kurtardı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Görüntülere söz konusu olan kavgadaki otoparkın adına ilişkin bir bilgi paylaşılmazken video kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Görüntülere, "Burası kadın dövüş kulübü mü?", "Resmen bir saç çekme yarışması", "Bu adam müdahale etmeye çalıştığı için madalyayı hak ediyor" yorumları yapıldı.

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