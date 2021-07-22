Tiktok'ta gündemden düşmüyor! İlayda Kırdı kimdir, kaç yaşındadır?

Fenomen İlayda Kırdı'nın dans videoları oldukça yüksek etkileşim görüyor. 2019'un başlarında Tiktok'a başlayan Kırdı, paylaştığı 3. videoda 35 milyon izlenme alarak rekor kırmıştı. İnsanların sokakta kendisini gördüğünde fotoğraf çektirmesine ilk başlarda çok şaşıran sonra da alıştığını söyleyen Kırdı hedeflerinin büyük olduğunu söylüyor.

İLAYDA KIRDI KİMDİR?

19 Ocak 2004 yılında İstanbul Ümraniye ilçesinde doğdu.

Babası Sivas, annesi Eskişehir doğumludur.

Profesyonel bir şekilde Beşiktaş’ın voleybol takımında 5 yıl oynayan İlayda Kırdı ilgi alanı daha çok televizyon ve sosyal medya olduğundan dolayı çektiği videolarla gündeme geldi.

Ayrıca İlayda Kırdı geçtiğimiz günlerde açtığı bir yayında, "Şimdi ise Haluk Arslantaş ile çalışıyorum ve çok başarılı bir yolda ilerliyoruz ekibimizdeki insanlar da gerçekten çok cana yakın insanlar, inşallah artık YouTube’a içerik üretmeye başlayacağım" dedi.

