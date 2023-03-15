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TikTok'ta trend oldu! Milyonlarca kişinin denediği TikTok salatası tarifi

15.03.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta cilt bakımları, püf noktaları gibi videoların yanı sıra trend yemek tarifleri de oldukça etkileşim alıyor. Giderek artan tarif videoları ilgi çekici yemekleri milyonlarca sosyal medya kullanıcısının denemesini sağlıyor. TikTok'ta trend olan salata tarifi de aylardır en çok denenen videolar arasında yer alıyor.

TikTok'ta trend oldu! Milyonlarca kişinin denediği TikTok salatası tarifi

TikTok'ta son zamanlarda viral haline gelen çok sayıda yemek videosu bulunuyor. Ancak bu videolar arasında yer alan salata tarifinin hem pratikliği hem de her evde bulunan malzemelerle yapılması küçükten büyüğe her yaştaki sosyal medya kullanıcısının denediği bir tarif olmasını sağladı.

TİKTOK SALATA TARİFİ

Bu salatanın yapımı oldukça kolay. İlk olarak yıkadığınız salatalığınızı sebze soyacağı ile ince dilimler halinde soymanız gerekiyor.
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Soyduğunuz ince salata dilimlerini az miktarda tuzlayın.
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Bu aşamada salataya lezzet katacak sos hazırlanıyor. Boş bir kaba aldığınız yoğurdun içerisine limon suyu ve zeytinyağı ekleyin. Bu sosun içerisine karabiber de ekleyerek salatanın lezzetini artırabilirsiniz.
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Hazırladığınız sos karışımını soyduğunuz ince salatalık dilimleriyle buluşturarak iyice karıştırın. Hazır olan salatanızı soğuk olarak tüketebilirsiniz.

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