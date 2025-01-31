TikTok'tan paylaşılan skandal görüntüler! Engelli hastaların kafalarının üzerine çıkıp twerk yapan hemşire tutuklandı

MYNET|DIŞ HABERLER Evde yetişkinlere yönelik gündüz bakımevi hemşiresi olarak görev yapan 19 yaşındaki Lucrecia Kormassa Koiyan skandal sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı. TikTok'tan paylaşılan görüntülerde hemşirenin engelli olduğu belirtilen hastalarının başlarının üzerine çıkarak twerk yaptığı anlar yer aldı.

ANINDA POLİSE BİLDİRİLDİ

Görüntülerin sosyal medyadan paylaşılmasından sonra Loganville Polis Departmanı olaya ilişkin tutuklama kararı çıkarttı. Koiyan'ın hangi sağlık şirketinde çalıştığı ve videoları ne zaman ve nerede kaydettiği henüz bilinmiyor. Bakanlık açıklamasında Koiyan'ın tutuklandığı ve engelli bir kişiyi istismar etme suçundan yargılandığı belirtilirken sabıka fotoğrafı da paylaşıldı. Kadının görüntülerde gülmeye devam etmesi de tpeki çekti.

"BENİ TİKSİNDİRDİ"

Loganville Polis Şefi MD Lowry, USA Today'e yaptığı açıklamada, "Birinin engelli bir kişiyi içeren böyle bir video hazırlaması beni dehşete düşürdü ve tiksindirdi. Polis memurları olarak en büyük görevimiz, kendilerini koruyamayanları korumaktır ve dedektiflerim bu olayda mümkün olan en hızlı şekilde suçlamada bulundular." dedi.