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TikTok’un yeni trendi cinsiyet kalıplarını yıkmaya hazırlanıyor! Akım kısa sürede popüler oldu

09.11.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın her geçen gün daha etkin bir şekilde kullanılmasıyla birlikte yeni trendler oluşması kaçınılmaz oluyor. Son günlerde TikTok’ta popüler olan yeni akım kadın ve erkek cinsiyet normlarını yıkmaya hazırlanıyor. Yeni trendte kadınların iç çamaşırı giymeden dans etmesi yer alıyor.

TikTok’un yeni trendi cinsiyet kalıplarını yıkmaya hazırlanıyor! Akım kısa sürede popüler oldu

Kadınlar için iç çamaşırı giymek yazılı olmayan toplumsal kurallardan birini ifade eder. Özellikle göğüslerin cinselleştirilme öğesi olarak kullanılmasından bıkan kadınlar sosyal medyada yeni bir dans akımı başlattı. Göğüslerini ve vücutlarını neşeli bir melodi ile kucaklayan akımda kadınlar iç çamaşırı kullanmamayı tercih etti.

FENOMEN İSİM DE KATILDI

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Dansın kısa sürede yaygınlaşmasından sonra Ashley Matheson trende katılmak için bir gönderi yayınladı. Paylaşımına Matheson, “Umarım bu diğer kadınları bulur. Eğer erkekleri bulursa bu size bir göndermedir” notunu ekledi.

Trende genellikle Monsieur Periné ustası Vicente Garcia'nın Nuestra Canción'u eşlik ediyor. Akım ilk olarak kameraya doğru göğüslerin eller yardımıyla kapatılmasıyla başlıyor. Ardından ise müzikle beraber özgür bir şekilde dans figürleri yapılıyor.

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MİLYONLARCA KİŞİ GÖRDÜ

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Ashley'nin göğüs serbest bırakma dansı versiyonu, dün paylaşıldığından beri 9 milyon izlenme ve 1,4 milyon beğeni topladı. Birçok kişi, neşeli dansa katılan kadınlara sevgilerini ifade etmek için yorumlara koştu.

Bir kullanıcı Ashley’in gönderisine, “Bu konuda en sevdiğim şey vücut tipinin değişmesi ama kızların kıvraklığının devam etmesi. Kadın anatomisini seviyorum” yorumunu yaptı. Bir diğeri ise, “Bunu kadınlar için yaptığınızı biliyorum ve çok teşekkür ediyorum” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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