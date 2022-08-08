Sosyal medyada gündem yarattı! “Erkekleri etkilemek için parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu sürüyorum”

Bilimsel olarak kanıtlanmamasına rağmen sosyal medyada kadın ya da erkeklerin birbirlerini etkilemek için kullandığı pek çok yöntem paylaşılıyor. Ancak son dönemde kadınların denediği bir uygulama kısa sürede trend olmayı başardı. Sosyal medyada kullanıcıları arasında kısa sürede yayılan trende göre, kadınların vajinal akıntılarını nabız noktalarına sürüyor. Son zamanlarda uygulayan kişilerin sayısında artış gözlemlenirken trendi sosyal medya fenomeni Jewlieah da denedi. Trendin işe yaradığından söz eden Jewlieah, sosyal medya kullanıcıları için temel kuralları açıkladı.

MİLYONLARCA İZLENDİ

Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan paylaşımından sonra Jewlieah, “Erkekleri etkilemek için parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu sürüyorum. Erkekleri böyle etkiliyorum” dedi ve trendi uygularken kullandığı altın kurallardan söz etti.

Yaklaşık 1 haftadır trendi uyguladığını ve sonuçlarının kendisini mutlu ettiğinden söz eden Jewlieah, “1 haftadır trendi uyguluyorum ve benim için işe yaradı. Vab yapmadan önce duş aldığından emin olun. Regl dönemlerinden bekleyin. Herhangi bir yayılabilir hastalığınız varsa bu trendten uzak durun. Olağandışı bir koku veya kötü koku hissediyorsanız mutlaka bir doktora gözükün” dedi.



