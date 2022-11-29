Timsahı yakalamak isterken av oluyordu! Kimin av kimin avcı olduğunu kimse anlayamadı

İsmi açıklanmayan yaşlı bir adamın timsahla olan mücadelesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Timsahı yakalamak için yüzünü beyaz bir ceketle örten adam görüntülerde hayvanın üzerine doğru hamle yaptı. Yaşlı adamın timsaha dokunmasıyla birlikte hayvan ani bir manevra yaparak yaşlı adama saldırdı. Timsah yere düşen adamın kolunu ve bacağını ısırmaya başladı.

SON ANDA KURTULDU

Timsahın beklenmedik hamlesiyle yere düşen adam büyük bir soğukkanlılıkla kendisini savunmaya başladı. Timsahı tekmelerle savuşturmaya çalışan adamın hayvan kolun ve bacağını ısırdı. Hayvanın sert tavrı üzerine canını zor kurtaran yaşlı adam olay yerinden uzaklaşmayı seçti.