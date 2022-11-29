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Timsahı yakalamak isterken av oluyordu! Kimin av kimin avcı olduğunu kimse anlayamadı

29.11.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kısa sürede gündem yaratan görüntülerde ismi açıklanmayan yaşlı bir adam timsahı yakalamak için hamle yaptı. Timsahın durumu fark etmesi üzerine saldırdığı anlarda yaşlı adam canını zor kurtardı. Görüntüler sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı.

Timsahı yakalamak isterken av oluyordu! Kimin av kimin avcı olduğunu kimse anlayamadı

İsmi açıklanmayan yaşlı bir adamın timsahla olan mücadelesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Timsahı yakalamak için yüzünü beyaz bir ceketle örten adam görüntülerde hayvanın üzerine doğru hamle yaptı. Yaşlı adamın timsaha dokunmasıyla birlikte hayvan ani bir manevra yaparak yaşlı adama saldırdı. Timsah yere düşen adamın kolunu ve bacağını ısırmaya başladı.

SON ANDA KURTULDU

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Timsahın beklenmedik hamlesiyle yere düşen adam büyük bir soğukkanlılıkla kendisini savunmaya başladı. Timsahı tekmelerle savuşturmaya çalışan adamın hayvan kolun ve bacağını ısırdı. Hayvanın sert tavrı üzerine canını zor kurtaran yaşlı adam olay yerinden uzaklaşmayı seçti.

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sosyal medya timsah

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